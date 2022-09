Salcedo: “Hubiese sido importante sumar para sacar más ventaja en el tercer lugar”

El volante de Sport Huancayo, Ricardo Salcedo, lamentó no haber podido sumar puntos en el Estadio Mansiche y no poder consolidarse en el tercer lugar del acumulado

El volante de Sport Huancayo, Ricardo Salcedo, lamentó no haber podido sumar puntos en el Estadio Mansiche y no poder consolidarse en el tercer lugar del acumulado. Huancayo no pudo reeditar la gran campaña realizada en el Apertura.

“Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil. Ya que enfrentamos a un gran equipo con una idea clara y un cuerpo técnico de años. El primer tiempo supimos manejarlos, fuimos superiores, pero en el último minuto recibimos un gol y se nos hizo cuesta arriba. En el segundo tiempo, el partido estaba parejo. Nos hacen el segundo gol y luego ya fue muy difícil“, analizó el jugador del Rojo Matador.

Luego, Salcedo manifestó: “Hubiese sido importante sumar para sacar más ventaja en el tercer lugar, pero ya está, ahora toca voltear la página, pensar en el partido que viene y acabar bien el año, logrando los objetivos”.

VALLEJO VS HUANCAYO:

Al cierre de la primera etapa, Yorleys Mena aprovechó una asistencia de Jersson Vásquez y abrió el marcador a favor del cuatro poeta.

En la complementaria, el ecuatoriano Jairo Vélez colocó el 2-0 para el equipo trujillano. Sin embargo, el resultado no quedó así, pues Charles Monsalvo marcó el descuento para el elenco visitante.