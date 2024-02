Santiago Ormeño: Ambiciones altas rumbo a la Copa América y la posibilidad de un sueño Mundial.

Ambiciones de grandeza de Santiago Ormeño

Santiago Ormeño compartió sus expectativas con los medios de comunicación mexicanos, expresando su entusiasmo por la posibilidad de volver a vestir la camiseta de la Selección Peruana. En sus declaraciones, deja entrever su ilusión y compromiso con representar a su país en el ámbito futbolístico internacional, destacando la importancia y el significado que tiene para él la oportunidad de ser parte nuevamente del equipo nacional.

Ormeño, quien ya ha tenido participación en la Selección Peruana, ha decidido despedirse de la camiseta de las Chivas en 2024 para regresar al Puebla en la liga mexicana.

Aunque su actual enfoque está en el Clausura 2024 de la Liga MX, donde ha sumado un gol, Ormeño no descarta la posibilidad de un futuro con la camiseta de Perú. Durante una entrevista con la cadena TUDN, el exjugador del Club León y Juárez compartió sus objetivos con la indumentaria de la bicolor, bajo la dirección técnica de Jorge Fossati. Su regreso al fútbol peruano es una opción que el delantero no descarta, y su deseo de representar a Perú en competiciones internacionales sigue siendo una meta firme en su carrera.

“La verdad, yo espero estar al nivel para poder representar a mi país e ir a la Copa América. Después pensar, por qué no, en el Mundial, las Eliminatorias”, expresó Ormeño en un primer momento. Estas palabras reflejan la determinación y las aspiraciones del futbolista, quien anhela no solo regresar a la Selección Peruana, sino también ser parte de eventos futbolísticos trascendentales como la Copa América y el Mundial. Su compromiso con alcanzar un rendimiento destacado y contribuir al equipo nacional es evidente en estas declaraciones, marcando metas ambiciosas para su futuro en el ámbito internacional.

Santiago Ormeño y su presente en México

Más tarde, a ‘Ormedeus’ se le planteó el tema de las críticas que ha recibido por parte de los seguidores de las Chivas de Guadalajara. En respuesta, el jugador abordó la cuestión, ofreciendo sus perspectivas sobre la situación y cómo enfrenta las opiniones de los aficionados. Estas reflexiones proporcionan una visión más completa de la experiencia de Ormeño en su trayectoria futbolística y su capacidad para gestionar la presión y las expectativas que conlleva ser parte de un club de gran magnitud como las Chivas.

Los seguidores expresaron su desaprobación ante el retorno de Santiago Ormeño debido a su doble nacionalidad peruano-mexicana, generando controversia en el equipo, ya que en este conjunto solo pueden participar jugadores mexicanos de nacimiento o aquellos con al menos un padre que posea la nacionalidad del país norteamericano. A pesar de cumplir con los requisitos establecidos, las críticas persistieron, resaltando la complejidad y la sensibilidad de la situación en torno a su participación en el equipo y la respuesta de los aficionados ante esta circunstancia.

“Nunca es grato no ser bienvenido en algún lugar. Yo soy un profesional y eso es parte del asunto. A las personas les costaba entender que tengo dos nacionalidades. No lo vieron de buena manera. No me terminé quedando aquí y tuve que salir”, compartió Santiago Ormeño.

El delantero, quien también cuenta con un historial en Real Garcilaso, agregó: “fui el conejillo de indias. Recibí todos los huevazos y tomatazos. A mí me tocó ser el primero”. Estas declaraciones ofrecen una perspectiva directa de la experiencia personal de Ormeño y las dificultades que enfrentó debido a la percepción de su doble nacionalidad por parte de la afición, destacando los retos que a veces conlleva ser un pionero en determinadas situaciones.

Lee más aquí:

El futuro inmediato de la Selección Peruana

El esperado debut de Santiago Ormeño con la Selección Peruana podría tener lugar en el mes de marzo. El día 22, el equipo peruano se enfrentará a su similar de Nicaragua, seguido de otro enfrentamiento cuatro días después contra República Dominicana.

Es crucial recordar que, en la tabla de posiciones de las Eliminatorias al Mundial 2026, la blanquirroja ocupa el último lugar después de seis jornadas, sumando solo 2 puntos. Este contexto añade un elemento adicional de expectación y relevancia a la posible participación de Ormeño en estos encuentros, ofreciendo una oportunidad para contribuir al equipo en su búsqueda de mejores resultados en las eliminatorias.