Scaloni sobre el Argentina-Brasil: “Hay que jugar siempre igual”

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, habló sobre el partido de esta noche entre Argentina y Brasil en San Juan.

El día de hoy se jugará una nueva edición del ‘Clásico de las Américas’, Argentina recibe a Brasil en el Estadio San Juan del Bicentenario en el partido de la fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, habló en rueda de prensa sobre este partidazo.

El DT de la ‘Albiceleste’ analizó al rival de turno de la Selección Argentina: “Este equipo de Brasil es de los más verticales de los últimos tiempos. Ya están clasificados al Mundial y sabemos la dificultad que va a tener este partido”.

El líder de la ‘Scaloneta’ mencionó que sea cual sea el rival, su equipo siempre tratará de jugar igual: “Hay que jugar siempre igual, a mí no me vale que un jugador juegue de una forma contra Venezuela y otra contra Brasil. El fútbol es siempre igual más allá del rival que nos toque. No creo que el resto de los rivales de las Eliminatorias sean menores que Brasil. Todos son partidos muy difíciles”.

El estratega argentino reveló que Argentina intentará tomar la acción del juego: “Intentaremos minimizar las cosas buenas que tiene Brasil. Queremos tomar el control del partido”.

Por último, el entrenador de 43 años habló sobre lo cerca que están de sellar su clasificación a Qatar 2022: “Siempre hablamos de la dificultad de estas Eliminatorias. Realmente son muy difíciles. Calor, frío, pandemia de por medio. Si se da la clasificación al Mundial, la tendríamos que festejar”.

La ‘Albiceleste’ y la ‘Canarinha’ se medirán a las 18:30 hrs (horario peruano) en el Estadio San Juan del Bicentenario. Cabe mencionar que Neymar Jr será baja en Brasil por una lesión de último momento. Por su parte, Argentina contará con Lionel Messi en el once inicial.