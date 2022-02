Schweinsteiger explicó detalles de su relación con Mourinho

Bastián Schweinsteiger, figura y emblema del Bayern Múnich, habló de su relación con José Mourinho en el Manchester United

Se sentía horrible. Bastián Schweinsteiger, figura y emblema del Bayern Múnich, habló de su relación con José Mourinho en el Manchester United. El ex campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014 reveló que “Mou” lo mandaba a entrenar con la filial de los Diablos Rojos.

Schweinsteiger expresó lo siguiente: “Fue muy extraño. Estaba en forma. Venía de jugar la Eurocopa. Sucedió el día de mi 32 cumpleaños (1-8-2016). Llegué al vestuario y quería cambiarme, pero alguien me dijo que no podía entrar, que debía cambiarme y entrenar con el filial”

En ese sentido, agregó que le encantó la idea de ser dirigido por un entrenador de la categoría de Mourinho, pero lamentablemente no estaba en sus planes: “Tenía muchas ganas de jugar bajo sus órdenes. Me había querido fichar dos veces cuando entrenaba al Inter y al Real Madrid”.

UN COMPLICADO CONTEXTO:

Bastián contó que le pidió explicaciones a Mou, pero no fueron tan claras ni convincentes: “Estaba muy dolido porque nadie me dirigía la palabra. Luego hablé con Mourinho y me explicó algo que no entendí y que tenía que ver con la segunda lesión que tuve en mi primer año en Mánchester. Tenía mucho respeto por Mourinho, pero no entendía la situación ni por qué no me dejaba entrenar con el primer equipo”.

Por último, aseguró que el estratega portugués tuvo que rectificar su decisión: “Se disculpó y me reconoció que había cometido un error. Lo agradezco, pero ya había perdido mi corazón y un poco de amor hacia el club”.