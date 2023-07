La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) realizó el sorteo de la primera y segunda ronda de clasificación para la Copa Mundial 2026 para los nueve cupos potenciales de la AFC en la final ampliada de 48 equipos.

Las dos primeras rondas de clasificación también servirán como parte del proceso de clasificación para la Copa Asiática 2027 en Arabia Saudita.

La Ronda 1 de Clasificación Preliminar Conjunta para la Copa del Mundo verá a 20 equipos jugar por 10 lugares en las etapas de grupos de la Ronda 2. Los 10 emparejamientos se jugarán de local y uno de visitante los días 12 y 17 de octubre de 2023.

En la Ronda 2 que empieza en noviembre, los nueve líderes y sublíderes de grupo avanzarán a la tercera ronda y última ronda de clasificación para la Copa del Mundo.

Esos 18 equipos también se clasifican directamente a la Copa Asiática AFC Arabia Saudita 2027.

El sorteo de la tercera ronda de la eliminatoria mundialista 2026 se realizará en 2024, donde los 18 equipos se dividirán en tres grupos de seis; los dos primeros de cada grupo se clasificarán directamente para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los otros dos participantes directos de la AFC se determinarán en la cuarta ronda de repechaje en la clasificación para la Copa Mundial, con una plaza más disponible a través de una Repesca Intercontinental a disputarse en marzo del 2026.

FIFA World Cup 2026 Qualifier 🏆 :

Draw Are out

India is Placed in Group A

Along with 🇶🇦 Qatar , 🇰🇼 Kuwait & 🇦🇫 Afghanistan or 🇲🇳 Mongolia (Winners of WP1)

Thought 🤔 ? #IndianFootball #FIFAWorldCup #AFC #Qualifier pic.twitter.com/kF1MUbOOvn

— The Football Fusion (@TFF20131) July 27, 2023