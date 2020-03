Se viene el ‘CHAMO’

El último pasajero, John Marchán, el ‘CHAMO’ tiene todo listo para unirse a los trabajos con Sporting Cristal y esto se dará inicio esta mañana, cuando llegué al aeropuerto Jorge Chávez proveniente de su tierra natal, Venezuela. Para luego, el volante de 21 años pasará exámenes médicos en la Florida.

Pese a que Roberto Mosquera, técnico de Sporting Cristal, dijo que si no llegaba ningún jugador no tenía problema porque había equipo para pelear el torneo. Pero nos tenían una sorpresa: Jhon Marchán viene de formar parte de la selección venezolana Sub 23, la cual participó en el Torneo Preolímpico de Colombia 2020. Asimismo, la temporada pasada sumó 34 partidos y anotó en siete oportunidades, alcanzando los mejores números de su carrera. Además, ha jugado 91 partidos y ha marcado 11 goles.

Con la llegada de Marchán, Sporting Cristal finalizó las incorporaciones para el Torneo Apertura y a partir de ahora Roberto Mosquera ya podrá contar con el plantel completo que lo acompañará la primera parte del año.