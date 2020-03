Gregorio “Esto genera INCERTIDUMBRE”

Gregorio Pérez incómodo con los problemas administrativos. Además, señaló que su relación con Bengoechea no cambiará por el clásico

Universitario al margen de lo deportivo, ha sido motivo de noticia en los últimos días por el cambio de administración en el club. Después de una serie de resoluciones, Carlos Moreno fue elegido nuevamente como el responsable y su ingreso se oficializaría en los próximos

días.

“En una situación ajena y realmente incómoda. Hay mucha incertidumbre y no decir eso sería alejarme de la realidad. Vamos a tratar de no perder la concentración. Ya se va a ver en el futuro, esto no es aconsejable de ninguna manera. Crea cierta intranquilidad en algunos”, expresó.

Sobre el clásico del domingo, ‘Goyo’ indicó que eso no cambiará su buena relación con Bengoechea. “Es cierto que somos muy amigos, ya lo he dicho desde que llegué. Con la misma responsabilidad tanto de un lado como el otro vamos a afrontar este clásico, pero nada va a cambiar nuestra relación en 90 minutos de fútbol