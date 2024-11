Ecuador es una fiesta y Sebastián Beccacece, sabe que van por el camino correcto.

El partido parecía ser más parejo pero Ecuador, hizo respetar la casa y apabulló por 4-0 a una Bolivia totalmente desdibujada. El profesor Sebastián Beccacece, mostró su felicidad por la victoria, resaltando que el equipo realizó muy bien el plan practicado pero que aún hay mucho pan por rebanar.

“Logramos no recibir ninguna tarjeta, no hacer falta y que no pateen al arco de Hernán. Tenemos que seguir trabajando, hay un camino marcado que es el de la solidez. Saber que en casa cuando los rivales repliegan, empezar a encontrar con naturalidad lo que vimos hoy. Fuera de casa debemos competir, todavía no encontramos la victoria, pero estamos cerca”, señaló Sebastián Beccacece.

Ecuador se hizo amo y señor de encuentro desde el pitazo inicial, dominó bien las acciones ante una selección del altiplano que nunca se encontró en el campo y dejo una imagen muy traída a menos. Los goles fueron por parte de Enner Valencia a los 26′, un doblete de Gonzalo Plata a los 28′ y 49′, por último, Alan Minda a los 61′ cerró la goleada.

Por parte de Bolivia, su técnico Óscar Villegas, dejó en su país a importantes figuras como Miguel Terceros, Carmelo Algarañaz y Ramiro Vaca y vaya que resintió el equipo. La intención de los verdes, es asegurar todos los partidos de local, es imperativo que todos los puntos disputados en casa sean ganados y, robando algunos afuera, haciendo la sumatoria total, puedan clasificarse al Mundial.

Si bien Ecuador mostró un arrollador nivel, el profesor Sebastián Beccacece pisa tierra y sabe que aún falta mucho por recorrer pero que está importante victoria los acerca a la meta y los llena de confianza para lo que se viene. En la siguiente fecha, tendrán que visitar a Colombia, donde intentarán reeditar su buen momento en las Clasificatorias.

“Es partido a partido. Les dije a los futbolistas que, en estos cinco partidos oficiales, sin entrenar mucho la táctica y amistosos para cometer errores, estamos compitiendo muy bien y es el camino que nos va a llevar al Mundial. Hay que transitarlo con disciplina y humildad, cuando ellos socialicen con la idea, se van a encantar. Es solo un comienzo desde que empezamos a mostrar una línea de juego. Valoro mucho el arco en cero, hay que trabajar para ser un equipo con más variantes en ataque”, finalizó Sebastián Beccacece.