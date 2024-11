¡Oiga, mire, vea! ¡Convocados de Colombia!

Colombia, dio a conocer su lista de convocados para afrontar la venidera fecha doble.

Se nos vienen los partidos por las Clasificatorias. Una de las selecciones más representativas como Colombia, dio a conocer su lista de convocados. Los dirigidos por Néstor Lorenzo, quieren cerrar el año con importantes victorias y no salir de los primeros puestos de la tabla de las Clasificatorias.

En primera instancia, Colombia, tendrá una difícil visita cuando se presente en el Estadio Centenario para medirse frente a Uruguay; mientras que, su segunda parada que ya será en condición de local, llenará las graderías del Estadio Metropolitano para intentar vencer a una veloz Ecuador.

Los encargados de dejar el arco en cero son: C. Vargas, D. Ospina y A. Montero. Seguramente, el arquero del Atlas, será quien se pare bajo los tres palos. Atrás, los que se batirán para defender la retaguardia serán: D. Muñoz, J.D. Cabal, S. Arias, J. Mojica, C. Cuesta, J. Lucumí, C. Borja, D. Sánchez, Y. Mina y S. Gómez.

En el medio campo, los que pondrán pierna fuerte y los que harán la magia en ofensiva serán: R. Ríos, J. Rodríguez, J.F. Quintero, J.C. Portilla, K. Castaño, G. Puerta, M. Uribe, J. Carrascal, J. Arias. Arriba, quienes inflarán las redes, son: L. Díaz, J. Durán, J. Córdova, R. Borré y C. Gómez. Tremenda lista donde todos pelearán por entrar en la oncena titular y ser parte de los cinco jugadores que podrían ingresar durante el partido.

De esta manera, el profesor, Néstor Lorenzo, armará su mejor estrategia para conseguir los 6 puntos y reconfirmar el buen momento de Colombia que, en la anterior fecha, goleó en casa por 4-0 a Chile de nuestro viejo conocido, Ricardo Gareca. Los cafeteros, podrían asegurar su cupo al mundial, ya que, se harían inalcanzables por los demás, si consigue los puntos necesarios.