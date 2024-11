¡Últimas noticias sobre ADT y Cusco FC!

Conoce los últimos movimientos de ADT y Cusco FC de cara a la Copa Sudamericana.

La fiesta de pases comenzó y nuestros representantes de cara a la Copa Sudamericana del próximo año como ADT y Cusco FC, vienen trabajando para renovarle sus contratos a sus mejores jugadores y cerrar el pase con importantes jales para fortalecer su equipo y luchar por llegar lo más lejos en en el torneo internacional.

Una de las sorpresas del torneo del presente año, Cusco FC, viene en la búsqueda de renovar con los que fueron sus figuras. José Zevallos, Oswaldo Valenzuela, Nicolás Silva, Miguel Aucca y Lucas Colitto, ya estamparon su firma y ampliaron su vínculo con el cuadro cuzqueño.

Con miras de reforzar la parte medular, los «Guerreros Dorados» han cerrado negociaciones con el volante Carlo Diez, que llega procedente de Deportivo Garcilaso. El habilidoso medio centro, se quedará en tierra imperial, pero, ahora, pondrá toda su experiencia y calidad para el equipo dirigido por Miguel Rondelli.

¿Qué novedades en ADT de Tarma?

En tienda tarmeña, salió a declarar uno de los jugadores más experimentados como Eder Hermoza. El arquero de 34 años de edad, hizo un balance de lo que fue la performance de ADT en el presente año, cerrando la temporada clasificando a la Copa Sudamericana del próximo año.

«El equipo fue constante. Fue muy duro empezar con una goleada ante Cristal, pero la gente reaccionó y demostró que sí podíamos hacer las cosas bien. Es la segunda clasificación a un torneo internacional en la historia, el equipo anda bien», señaló Eder Hermoza.

Ahora, el «Gato» Hermoza, se tomará algunos días de vacaciones para luego, analizar su situación. En ADT no se han acercado para conversar con él y de no llegar a un acuerdo en su momento, el ex «jotita» tendrá que evaluar otras propuestas para continuar en lo que podrían ser sus últimos años en el fútbol peruano.