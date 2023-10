Selección Peruana: El posible once titular de Juan Reynoso

A horas del crucial duelo de la Selección Peruana, Juan Máximo Reynoso ya tendría al equipo titular para enfrentar a la Selección Chilena.

Tras las ausencias de Renato Tapia y Alexander Callens, el estratega nacional, Juan Reynoso, probó a los posibles jugadores titulares que buscarán la victoria de visita frente a Chile.

Portero: Pedro Gallese

Defensas: Miguel Trauco, Luis Abram, Carlos Zambrano y Aldo Corzo

Mediocampistas: Marcos López, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzáles, Pedro Aquino y Luis Advíncula

Delantero: Paolo Guerrero

No hay muchas sorpresas en la mayoría de las posiciones. Pedro Gallese es titular indiscutible en la Selección Peruana desde hace años. Luis Abram y Pedro Aquino son reemplazos habituales de Alexander Callens y Renato Tapia respectivamente. Además, como único delantero se encuentra Paolo Guerrero, quien es el máximo referente ofensivo de la ‘Blanquirroja’, sobre todo tras la lesión de Gianluca Lapadula.

No obstante, la principal novedad del equipo que propone el ‘Cabezón’ Reynoso está en las 2 bandas. Tanto en el sector izquierdo como en el derecho se encuentran 2 jugadores que se desempeñan como laterales. En el lado izquierdo está Miguel Trauco como marcador con Marcos López más adelantado. Mientras que en la banda derecha, está Aldo Corzo en defensa junto a Luis Advíncula en la zona del mediocampo.

En este caso, Juan Reynoso no está descubriendo nada nuevo. Luis Advíncula viene destacando en esa posición más ofensiva con Boca Juniors. Asimismo, Marcos López ha disputado varios partidos como extremo por izquierda, incluso con la ‘Bicolor’.

No obstante, se ve claramente la tendencia defensiva que tiene el entrenador de la Selección Peruana. Solo se espera que estos cambios no afecten al desempeño ofensivo del equipo, el cual no ha realizado ningún remate a portería en estas Eliminatorias.

