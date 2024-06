Selección Peruana: ¿Y Sonne?

Fossati explicó la ausencia del ‘Vikingo’

Una de las principales sorpresas del partido contra Paraguay fue que Oliver Sonne no ingresara al partido en su posición habitual o en una diferente. Debido a esto, Jorge Fossati explicó su decisión.

“El carrilero por izquierda no es la posición habitual de Luis, como tampoco la de Sonne, pero quería ver a Advíncula por ahí y no lo hizo mal, incluso me sorprendió. La decisión no fue nada personal, yo veo los entrenamientos todos los días e intento tomar la mejor decisión para el equipo”, dijo.

Sin embargo, el ‘Vikingo’ si ha jugado en la posición que ocupó el ‘Rayo’, pues ante Nicaragua ingresó por ese sector en el segundo tiempo, pero en esta oportunidad no le dieron la chance.

Ahora, se espera que Sonne tenga minutos ante El Salvador, sino podría peligrar su inclusión en la lista de convocados, pues el puesto habitual que él desempeña sí está bien cubierto con Andy Polo y Luis Advíncula.

Puedes leer:

Alistan el viaje. Mañana, la Bicolor viaja y llegará con anticipación a Filadelfia

La selección aún sigue con sus entrenamientos en Videna, pero esto acabará pronto, pues mañana partirán rumbo a Estados Unidos, para seguir con su preparación de cara al último amistoso.

Debido a esto, los entrenamientos terminarán este lunes, y el martes temprano estarán viajando a Filadelfia, para realizar aclimataciones y continuar con los entrenamientos para la Copa América.

Según indicó el profesor Fossati, este será un viaje complicado, pues será largo y con escalas. “Hay un viaje largo de por medio que se hace más porque no puede ser directo. Llegar a nuestro próximo destino en Estados Unidos va a tener como 10 horas”.

Lo positivo es que el partido ante el equipo centroamericano será en el Subaru Park, estadio que se encuentra en Filadelfia, luego la Bicolor tendría que viajar a Arlington, para prepararse para el partido ante Chile, en su debut de Copa América.