“Sería un sueño jugar con Farfán y Guerrero”: Rodríguez

Arley Rodríguez, jugador de Alianza Lima, habló sobre lo que sería jugar al lado de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán en Alianza Lima.

Imaginarse a Paolo Guerrero y Jefferson Farfán jugando en Alianza Lima en un futuro cercano no es solo un sueño de los hinchas blanquiazules, sino también de Arley Rodríguez. El jugador ‘íntimo’ habló sobre esta posibilidad y respecto al buen momento que viven los ‘grones’.

El atacante colombiano reveló que Farfán bromea con Guerrero sobre su vuelta a Alianza: “Sería un sueño para mí jugar al lado de los dos. Siempre escucho que Farfán que le dice a Paolo que venga al equipo y que ya está demorando mucho su vuelta, siempre se lo dice en son de broma”.

El ex jugador de Carlos Mannucci contó que le gustaría estar en el equipo cuando Paolo se decida por regresar a Alianza: “Esperemos que yo pueda seguir en Alianza Lima cuando Paolo Guerrero llegue, porque estoy seguro de que va a venir. Va a disfrutar junto a su hermano Jefferson de estar en Alianza”, declaró en RPP Deportes.

El futbolista de 28 años habló sobre el no haber podido ganarse la titularidad: “Uno siempre se prepara para estar en el once. En cualquier momento, si el profe me da la posibilidad, yo siempre estoy a disposición de hacerlo de la mejor manera. El profesor sabe que yo daré el máximo”.

Por último, el jugador de Alianza Lima se refirió a la frase que dijo tras el gol de Farfán:”En la celebración lance esa frase porque en la arenga Pablo Míguez siempre la usa en el comedor o donde sea y es algo que ha quedado. Pablo siempre grita ‘esto es Alianza’ y de ahí salió”, sentenció.

Actualmente, Alianza Lima es líder de la Fase II del campeonato peruano con 24 puntos, seis unidades más que su perseguidores. La próxima fecha el cuadro blanquiazul se medirá a Cusco FC, el partido se jugará este viernes a las 15:30 hrs.