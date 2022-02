Serie B: Gianluca Lapadula sin jugar sigue siendo el máximo artillero

Benevento decidió separar del primer equipo al Bambino y buscaría llegar a un acuerdo para desligarse.

¡Bambino en la cima! Gianluca Lapadula no juega con Benevento más de 50 días debido a que no ha podido llegar a un acuerdo con el club para resolver su futuro. Aún así, el italo-peruano se mantiene como el máximo goleador del torneo de Ascenso con 10 tantos.

Gianluca Lapadula ingresó en Benevento en el partido por la Copa Italia frente a Fiorentina, el pasado 15 de diciembre. Desde entonces no volvió a jugar y lo principal a tener en cuenta es que la relación con el club se rompió, debido a que el entrenador Fabio Caserta aseguró que el delantero no quiere continuar en el equipo.

Se siente la ausencia. Su no presencia en Benevento en plena competición podría jugarle en contra a la propia institución. Resulta que desde que el técnico de Benevento decidió no contar con el goleador peruano, al equipo no le ha ido del todo bien en cuanto a resultados lo cual se deja ver a simple vista.

Van cinco encuentros sin ‘Lapagol’ en el plantel de los cuales Benevento solo pudo ganar uno (3-1 al Monza), cayó en otro (0-2 ante Alessandría) y empató las tres restantes (1-1 ante Spal, 0-0 ante Parma y 1-1 ante Lecce).

Finalmente, el delantero nacional pierde ritmo futbolístico conforme pasan las semanas y eso es preocupante para él tanto como para Ricardo Gareca que espera poder contar con su delantero para las Eliminatorias de marzo