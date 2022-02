Tuchel: “Requirió de esfuerzo, pero no nos rendimos”

Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea de Inglaterra, se pronunció tras consagrarse nuevo campeón del Mundial de Clubes ante Palmeiras

Un gran campeón. Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea de Inglaterra, se pronunció tras consagrarse nuevo campeón del Mundial de Clubes ante Palmeiras. Los blues no tuvieron un partido sencillo ante el Verdao. Sin embargo, el gol de penal de Kai Havertz sentenció la derrota en el suplementario.

Tuchel dijo lo siguiente: “Por supuesto, por supuesto, que al final necesitas marcar, pero fuimos implacables, intentando e intentando, no parábamos. Requirió algo de esfuerzo, pero no nos rendimos, ni creímos que perderíamos de nuevo, no paramos, por eso creo que es algo merecido”

Además, agregó que sintió mucho nerviosismo: “A la hora del penalti yo no parecía nervioso, pero con seguridad lo estaba, no puedes estar sin nervios en un momento como ese. Tuvimos un buen récord de remates en los 90 minutos y ganamos dentro de 120 minutos, por eso confiamos en las estadísticas”.

EL CHELSEA DE TUCHEL:

El alemán felicitó a sus jugadores tras el triunfo: “Si formé parte de esto entonces estoy contento de haber puesto mis manos. Lo dije en el vestuario: que era una oportunidad y una lección ser partícipe de esto y los muchachos siempre han soñado con finales como esta, son muy especiales y queremos jugar sin remordimientos, aunque hay mucho por aprender también”.