Sport Boys confirmó la salida de Christian Ramos y otros 14 jugadores

En miras de la temporada 2024, Sport Boys anunció que 15 jugadores no renovarán y Christian Ramos se enteró de esta noticia por redes sociales.

Sport Boys publicó en sus redes sociales la salida de 15 jugadores, entre ellos Christian Ramos. Ante esto, el defensa nacional reaccionó en su cuenta de Instagram sobre su salida comentando ‘Gracias por avisarme que no voy a seguir’. El comentario de Ramos deja entrever que la directiva de Sport Boys no se comunicó con el defensa para informar que no seguiría en el club rosado.

Este fue el mensaje de despedida de Sport Boys a sus 15 jugadores:

“¡Muchas gracias, ‘Rosados’! Anunciamos a los jugadores que no continuarán con nosotros en la próxima temporada. A su vez, agradecemos toda su entrega y dedicación por ‘El Primer Campeón’. Le deseamos lo mejor en sus proyectos futuros”.

Según la administración de Sport Boys, ellos sí cumplieron con avisar a Christian Ramos. Por esa razón, se generó una gran polémica, ya que es evidente que hubo un problema de comunicación entre el club y el jugador.

Christian Ramos llegó este año a la ‘Misilera’ como jugador libre, tras finalizar su contrato con César Vallejo. En esta temporada, Ramos jugó 29 encuentros entre el Torneo Apertura y Clausura.

La lista completa de jugadores que no seguirán en Sport Boys

Christian Ramos, Rodrigo Cuba, Dylan Caro, Óscar Pinto, Eduardo Uribe, Diego Sánchez, Piero Otiniano, Josimar Atoche, Nicolás Contín, Christian Vásquez, Federico Milo, Álvaro Villete, Jesús Chávez, Oliver Benítez y Edison Mero.

