Steven Gerrard será entrenador de un club árabe

La leyenda del Liverpool, Steven Gerrard, es el nuevo entrenador del Al-Ettifaq de la Saudi Pro League

El club de Arabia Saudí anunció a través de un video en sus redes sociales la contratación de Steven Gerrard como nuevo entrenador del club árabe. El presidente de la institución, Khaled Duhel, recibió al ex futbolista inglés y firmaron el contrato en las oficinas del Al-Ettifaq. Esta será la tercera experiencia de Gerrard como entrenador y estará a cargo del club árabe hasta junio de 2025.

El paso de Steven Gerrard en los banquillos

Luego de terminar su carrera como jugador en Los Ángeles Galaxy de la MLS, Gerrard volvió a Liverpool para empezar su carrera como entrenador. Estuvo en las divisiones menores del Liverpool hasta marzo de 2018. Y escaló hasta llegar a dirigir al equipo sub-19. Sin embargo, dejó a los ‘Reds’ tras una oferta del Rangers FC de Escocia en donde lograría hacer historia.

Cuando Gerrard llegó al Glasgow Rangers no eran buenos tiempos. El club fue campeón de Escocia en 54 ocasiones hasta 2011. Sin embargo, el equipo descendió hasta la cuarta división en 2012. Esto debido a la gran deuda de años que los hizo entrar en concurso de acreedores. Afortunadamente, los ‘Teddy Bears’ lograron volver a la división de oro en 2016. Y en 2018, contrataron a Steven Gerrard, lo cual fue muy criticado, ya que un club tan importante como los Rangers no estaba para apostar por alguien sin experiencia. No obstante, “Mr. Liverpool” devolvió el orgullo al Rangers y lo llevó a conseguir su liga número 55 en 2021.

Tras esa gran hazaña, Steven Gerrard volvió a la Premier League para entrenar al Aston Villa en la temporada 2021/22. Lamentablemente, su impacto en “The Villans” fue negativo, teniendo un promedio de puntos de 1,18 en 40 partidos. Fue reemplazado en 2022 por el estratega español, Unai Emery, quién pudo clasificar al equipo a la Conference League.