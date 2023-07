Las palabras de un veterano del fútbol respecto a Lionel Messi

Las palabras de Menotti respecto a la continuidad de Lionel Messi en la selección argentina

Las palabras del, ex técnico argentino, César Luis Menotti en conversación con el medio de comunicación Super Deportivo Radio respecto a si Messi llegaría al Mundial de México, Estados Unidos, Canadá 2026.

“Físicamente y por edad puede jugar tranquilamente. Técnicamente y todo, está impecable. No ha tenido lesiones importantes. Es un chico que ha vivido el fútbol con mucho respeto por su salud. Después habrá que ver su estado de ánimo”.

El actual Director General de Selecciones la AFA (Asociación de Fútbol Argentino) César Luis Menotti es un ex entrenador que campeonó con la selección argentina en el Mundial 1978 en medio de la crisis que había en territorio argentino debido a la dictadura de Jorge Rafael Videla. Precisamente, el torneo se celebró en el país de los asados y de los mates. Entre los jugadores que estuvieron bajo las ordenes del estratega en el plantel campeón del mundo fueron el arquero Ubaldo Fillol, el delantero Mario Kempes, quien ganó la Bota de Oro Adidas y el Balón de Oro Adidas, el defensa central Daniel Pasarella, entre otros. Además, al conjunto argentino ganador le otorgaron el premio al Fair Play.

Para tener en cuenta, después del partido de preparación para las eliminatorias a la competición más de fútbol que hay entre países, Messi declaró para TyC Sports que: “Lo que dije del Mundial es algo normal. Por edad y por el tiempo es difícil que se dé. Disfruto el momento, el día a día, el estar acá, ahora vienen partidos de Eliminatorias, después la Copa América. Es ir muy lejos pensar en el Mundial. Hay que disfrutar de lo conseguido y de cada momento que nos toque vivir”, aclaró sobre su posible permanencia con el seleccionado argentino en la cita mundialista del 2026.

“Busco disfrutar del día a día, que el último año me costó bastante, no estaba como me hubiese gustado. Y pensar en lo que se viene. Empieza un ciclo nuevo, se vienen partidos de Eliminatorias dentro de poquito, no nos podemos quedar en lo que conseguimos, hay que pensar en lo que viene y disfrutar cuando nos toca reencontrarnos”, agregó el “10”.

Leer más aquí:

Para suscribirte al diario “La Razón” del Perú, puedes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la página web oficial del diario “La Razón” en el siguiente enlace: https://www.larazon.pe/

Busca en la página principal el botón o enlace de “Suscripciones” o “Edición Impresa” y haz clic en él.

Se abrirá una nueva página donde podrás ver los diferentes planes de suscripción disponibles y los precios correspondientes.

Elige el plan de suscripción que más te convenga y haz clic en el botón de “Suscribirse”.

Completa el formulario con tus datos personales y de pago, según las indicaciones que aparecen en la página.

Confirma tu suscripción y sigue las instrucciones para finalizar el proceso.