Tarek Carrranza: “El objetivo este año era un torneo internacional, pero por las cosas que pasaron este año, el objetivo fue cambiando y luego tuvimos que salvar la categoría”

Tarek Carrranza, volante de Sport Boys, confesó como se sintió con la noticia de su salida del cuadro rosado a pesar de tener contrato vigente.

“Hace un par de días, la administración tuvo una reunión con mi empresario y me hizo saber que no querían contar ni conmigo, ni con Claudio Torrejón para la próxima temporada”, sostuvo a un medio deportivo.

Luego agregó: “No creo que esta decisión pase por un tema técnico porque hasta ahora no hay entrenador, es más decisión de la dirigencia, pero mi empresario se encargará de resolver esos temas, pues tememos contrato vigente hasta octubre del 2023”.

El volante confirmó como tomó esta noticia. “Esta noticia me sorprendió y me chocó mucho, pues aún tengo contrato. Me movió un poco y a mi familia también por lo que estuve haciendo estos dos años en Boys. El objetivo este año era un torneo internacional, pero por las cosas que pasaron este año, el objetivo fue cambiando y luego tuvimos que salvar la categoría.”

“Si no se resuelve esta situación con el equipo, como jugador profesional que soy, me voy a presentar a la pretemporada, pues tengo contrato vigente”, agregó.

Finalmente, hizo un balance del año. “Pudimos acabar con 39 o 40 puntos, aproximadamente, pero con el grupo hemos coincidido que, si no nos quitan los puntos, el estado anímico era otro”, sostuvo.

Redactor: Diego Pecho