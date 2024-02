Tiago Nunes NO va más en Botafogo

Botafogo anunció este jueves la salida de Tiago Nunes de su cargo como director técnico del primer equipo. La decisión fue tomada por la directiva después del amargo empate 1-1 ante Aurora en Bolivia, correspondiente a la fase 2 de la Copa Libertadores.

Tiago Nunes, de 44 años, había asumido el cargo hace apenas tres meses, pero no logró consolidarse en el banquillo del ‘fogao’. Con solo cuatro triunfos y una serie de resultados negativos, la directiva optó por dar por finalizada la relación con el exentrenador de Sporting Cristal.

La noticia fue comunicada a través de las redes sociales oficiales del club carioca en un mensaje que rezaba: “Botafogo informa que Tiago Nunes ya no es el entrenador del plantel profesional. John Textor y el departamento de fútbol están buscando un nuevo entrenador para liderar al equipo a través de los desafíos de la temporada”.

O Botafogo informa que Tiago Nunes não é mais o técnico da equipe profissional. Em reunião das lideranças da Clube na manhã desta quinta-feira (22), foi decidido o término do vínculo com o treinador. John Textor e o Departamento de Futebol estão no mercado em busca de um novo… pic.twitter.com/G1nUUDU41d

