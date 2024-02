Christian Ramos sobre clubes de la Liga 1: “No quieren hablar conmigo”

Christian Ramos explicó las razones por las cuales varios equipos de la Liga 1 no han considerado la posibilidad de ficharlo.

El período de transferencias de la Liga 1 Te Apuesto 2024 está a punto de cerrarse el 26 de febrero, lo que significa que varios jugadores están a la espera de una oportunidad para unirse a algún club durante el resto del torneo. Un ejemplo notable es Christian Ramos, el experimentado defensor de 35 años que aún se encuentra en buena forma.

Sin embargo, ha revelado que varios equipos de la liga no están interesados en ficharlo.

Aunque Ramos tuvo un buen papel en Sport Boys durante el año 2023, para este año no ha recibido ofertas concretas de ningún equipo. A pesar de su amplia experiencia y su contribución al éxito de la selección peruana en la clasificación para la Copa Mundial de Rusia 2018, ha enfrentado dificultades para encontrar un nuevo club en la Liga 1.

En una entrevista con el programa de YouTube ‘Tanke como cancha‘, Ramos compartió sus inquietudes sobre su futuro como futbolista. Expresó su sorpresa por la falta de ofertas, especialmente considerando su reciente participación en la selección nacional.

“Estoy en mi casa, me siento y digo que es raro que no me llamen o que no tenga una propuesta. Me parece superraro. Hace dos o tres años, estuve jugando Eliminatorias y, ahora, que no tenga equipo es medio raro”, mencionó.

Además, el jugador de la selección nacional aseguró que algunos clubes no lo buscan porque él no quiere ir a jugar fuera de la capital o porque tiene un sueldo muy elevado. “Lo que me han dicho es que no voy a ir a jugar en provincia porque tengo un salario muy alto, pero yo digo que para eso se habla conmigo. Esas son las excusas que me dan, ahora no sé qué será”.