¡Todo tiene su final! ¡Novedades en Sport Boys y Sport Huancayo!

Se dieron a conocer nueva salidas en Sport Boys y Sport Huancayo.

El campeonato terminó muy temprano, pero, los equipos se vienen moviendo desde ya para mejorar su plantilla de cara al 2025. Es por eso que, continuando la purga en Sport Boys, se han dado a conocer las salidas de Pablo Bueno y «Chengue» Morales y de Alfredo Rojas de Sport Huancayo. ¡Comenzamos!

Los rosados buscan una reestructura total dentro de su institución. Ya eran once los jugadores que le decían adiós al equipo y, ahora, se han sumado dos salidas más. El primero de ellos es el delantero argentino, Pablo Bueno, quien siempre dejó todo por los colores y, mediante sus redes sociales, tuvo algunas sentidas palabras para el Callao.

«Muchas gracias al Club Sport Boys y a todo el pueblo rosado que siempre me trataron muy bien. Fue un orgullo para mí vestir esta camiseta rosada. no pudimos conseguir los objetivos y quedan las ganas de volver a intentarlo, pero me voy tranquilo de haber entregado todo hasta el último partido. Les deseo lo mejor en lo que viene y que el 2025 sea un gran año», escribió Pablo Bueno.

Otro de los que parte del «Puerto» es el volante cerrojo «Chengue» Morales. El jugador de 35 años, buscará nuevos horizontes para la próxima temporada con la intención de tomar más protagonismo. «¡Muchas gracias, Juan Morales! Agradecemos la entrega y dedicación que mostraste siempre en el ‘Primer Campeón’. ¡Te deseamos lo mejor, ‘Chengue’!», publicó Sport Boys en sus redes sociales.

Puedes leer:

¡»Conan» Rojas se va de Sport Huancayo!

Otro de los equipos que esta temporada, no han tenido una campaña como se hubieran imaginado, es Sport Huancayo. Si bien terminaron en mitad de tabla sin luchar arriba, ni abajo, los dirigentes del «Rojo Matador» son consientes que el club necesita un nuevo aire y mejorar el rumbo.

Es por eso que, luego de las salidas de Marcos Lliuya y Ray Gómez, se a anunciado que otro referente de la institución no continuará. Este es el caso de «Conan» Rojas. El aguerrido volante cerrojo, se va de Huancayo, luego de 6 largos años, donde a vivido más de una aventura. El jugador, se despidió del «Rojo Matador» con un sentido mensaje.

«Gracias Sport Huancayo por estas casi 7 temporadas de momentos buenos y malos (momentos), de alegrías y tristezas. Toca buscar nuevos aires y tomar la mejor decisión para mi carrera y nuevamente agradecer al club Sport Huancayo», escribió «Conan» Rojas en sus redes sociales.