Tottenham golea a Manchester United en Old Trafford

Los Spurs vencieron 3-0 al equipo de Ten Hag.

El teatro de los sueños se convirtió en una pesadilla para los Red Devils. Tottenham derrotó 3-0 a Manchester United en su visita a Old Trafford por la sexta fecha de la Premier League. Brennan Johnson, Dejan Kulusevski y Dominic Solanke

marcaron los goles del triunfo, mientras que los locales sufrieron la expulsión de Bruno Fernandes al finalizar la primera mitad. A pesar de la victoria, la escuadra de Ange Postecoglou se mantienen en el octavo puesto de la tabla.

Los Spurs comenzaron dominando desde el inicio y se adelantaron rápidamente en el marcador con un gol de Johnson al minuto 4, aprovechando un excelente centro de Van de Ven. Los visitantes continuaron con la presión intensa, arrinconando a los Red Devils, que tuvieron dificultades para responder. La situación se complicó aún más para los de Ten Hag cuando Bruno Fernandes fue expulsado al minuto 42 tras una entrada peligrosa. Con un jugador menos, el equipo local cerró un primer tiempo complicado.

Lee también:

En el segundo tiempo, el Tottenham amplió su ventaja tras el gol de Kulusevski. Luego, a los 78 minutos, Solanke selló el triunfo con el tercero. Los de Londres mantuvieron el control del partido, mientras que al Manchester United le pesó la expulsión de Bruno Fernandes. Así, los londinenses aseguraron una victoria convincente en Old Trafford.

En la próxima fecha de la Premier League, Tottenham visitará a Brighton en el Falmer Stadium, el domingo 6 de octubre, a las 10:30 a.m. Por otro lado, Manchester United enfrentará a Aston Villa en el Villa Park, ese mismo día, a las 8:00 a.m. Además, ambos equipos tendrán acción en la segunda fecha de la Europa League, el jueves 3 de octubre, con los Spurs midiéndose con Ferencváros a las 11:45 a.m. y los Red Devils jugando ante Porto a las 2:00 p.m.

Descubre más: Claudio Pizarro saldrá en «Capitanes de América» de Max