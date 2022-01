Tuchel: “Nunca nos vamos a rendir, no podemos”

Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea, manifestó que su equipo no bajará los brazos a pesar de la distancia que sacó el Manchester City en la Premier League

No dará su brazo a torcer. Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea, manifestó que su equipo no bajará los brazos a pesar de la distancia que sacó el Manchester City en la Premier League. El equipo de Guardiola venció a los Blues por 2 – 0 el pasado fin de semana. Además, le sacó 13 puntos de ventaja en el campeonato.

Tuchel dijo lo siguiente sobre el presente de su club: “Quizás tenemos que dejar de enfocarnos en nuestros problemas y simplemente reconocer que el City está muy bien. Ganaron los últimos 12 partidos’.

En ese sentido, el estratega considerado por la FIFA como el mejor de la temporada pasada dijo que: “Lo segundo que hay que decir es que nunca nos vamos a rendir. Nunca, nunca, nunca, hasta que no esté terminado. No podemos resignarnos porque el City nos sacó 13 puntos, no podemos. Estamos comprometidos con nuestros objetivos”.

LA COMPETITIVIDAD DE LA PREMIER:

Además, el ex entrenador del Mónaco dijo que: “El último partido, al igual que los cinco de Premier League que jugamos contra Manchester City, estaba para cualquiera de los dos. Estoy contento con el equipo, no tenemos que dudar del proceso. Nos vamos a recuperar”.

Por otra parte, afirmó que es complicado entender el motivo de la reprogramación del choque ante Brighton: “Ahora tenemos tres partidos seguidos de visitante. No había necesidad de jugar este martes. La semana pasada tampoco tuvimos tiempo de descanso por la semifinal de la Copa de la Liga”.

Por último, el ganador del premio The Best como mejor DT del mundo dijo lo siguiente: “Estamos haciendo todo para ayudar a Lukaku, pero no vamos a concentrar nuestro juego en un jugador. El fútbol es un deporte de equipo, no se trata de diez jugadores sirviendo a uno, eso no es fútbol, eso no es Chelsea”.