UEFA se unirá a France Football para organizar el Balón de Oro 2024

Las próximas ediciones del Balón de Oro serán organizadas por France Football y UEFA a partir de 2024.

La UEFA colaborará con France Football en las próximas entregas del Balón de Oro. A partir de 2024, el premio que reconoce al mejor jugador del mundo tendrá participación de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA). De esta manera, el Balón de Oro será un rival más difícil para el premio The Best organizado por la FIFA.

El primer Balón de Oro en el que formará parte la UEFA será en 2024, en conjunto con el Grupo Amaury (France Football). La revista francesa comenzó la iniciativa de reconocer al mejor futbolista del mundo en 1956, aunque en un principio solo consideraban a jugadores europeos.

Hace 6 años, France Football y FIFA tenían una relación para entregar el Balón de Oro. No obstante, la Federación Internacional de Fútbol Asociación creó su propio galardón, el premio The Best, con el mismo propósito que el Balón de Oro. Es así que la revista francesa continuó entregando de manera individual su reconocimiento junto al The Best.

La nueva unión de France Football con UEFA ocasionará que el galardón a Mejor Jugador del Año europeo desaparezca. Sin embargo, los premios a mejor jugador de la Champions League continuará sin ningún inconveniente o cambio.

