Ugarriza: “Venir a Cusco a sacar puntos será muy complicado”

Adrián Ugarriza, capitán del Club Cienciano, se pronunció tras el buen arranque de campeonato del ‘Papá’ en esta temporada.

Contento por el arranque. Adrián Ugarriza, jugador del Club Cienciano, brindó una entrevista en donde cuenta detalles de su golazo anotado ante Deportivo Municipal la fecha pasada; además ‘Ugagol’ se refirió al buen inicio de campeonato que viene teniendo el ‘Papá’.

El delantero del club cusqueño habló sobre su gol ante Municipal: “Siendo súper honesto; yo simplemente en el momento de la jugada, mi idea era patearlo lo más rápido posible y creo que, en ese momento, no me había percatado que estéticamente había salido un bonito gol; solo quería acomodarme y pegar al arco y sabiendo que había mucha gente en el área, muchos defensas, sabía que la pelota podía chocar en cualquiera”.

El jugador de 25 años se mostró contento por el buen comienzo de campeonato que está teniendo el ‘Papá’: “Estamos en el camino que desde el inicio de año lo propusimos, que es pelear, campeonar y hay que hacerles saber a los demás equipos que venir a Cusco a trata de conseguir puntos será muy complicado”.

Por último, el capitán del elenco ‘imperial’ confesó los aspectos que ha mejorado en los últimos años: “He madurado bastante y me he dado cuenta de que hay cosas que, en todo sentido, incluso en la alimentación, el descanso. Hay muchos pequeños detalles que me ayudan a encontrar mi mejor versión, estoy seguro que ya lo sabía antes. Ahora lo he puesto en práctica mucho más y trato de tener un rol más importante en el equipo”, concluyó.

Cabe mencionar que Cienciano se ubica en la tercera casilla del campeonato peruano con 4 unidades, está a solo dos puntos de los líderes de la Liga 1. La siguiente fecha, el ‘Papá’ recibirá al ADT de Tarma el domingo a las 19:00 hrs en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.