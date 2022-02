Arakaki: “Roverano está muy entusiasmado”

Ernesto Arakaki, director de menores de la Federación Peruana de Fútbol, habló tras la designación de Gustavo Roverano como DT de la Sub 20.

La oficialización de Gustavo Roverano como entrenador de la Selección Peruana Sub 20 trajo muchos comentarios en contra debido a la poca experiencia del entrenador de 54 años con las categorías menores. Luego de todos estos comentarios; Ernesto Arakaki, director de menores de la FPF, salió al frente y le otorgó toda la confianza al nuevo entrenador de la categoría Sub 20 de la ‘bicolor’.

El exjugador de 42 años reveló que Roverano se encuentra entusiasmado por este nuevo reto con la ‘blanquirrojita’: “Gustavo Roverano está muy entusiasmado. Él está buscando una oportunidad como esta. Él se siente muy peruano. Tenemos la ilusión de llevar a la selección de menores a los mundiales. Conozco su disciplina y su manera de trabajar. Estoy seguro que hará todo lo que esté a nuestro alcance para alcanzar el éxito”, declaró el ‘Samurai’ a GolPeru.

El director de menores de la FPF se refirió a los que mencionan que Roverano no está capacitado para ser DT de la Sub 20: “Gustavo Roverano al final fue uno de los técnicos que pasó todos estos filtros de muy buena forma. Lamentablemente ha jugado conmigo y es amigo, y creo que no tiene nada de malo trabajar con gente de tu confianza”, finalizó el exfutbolista de Alianza Lima.

Cabe mencionar que esta será la primera experiencia de Gustavo Roverano como entrenador de una categoría inferior de una selección. El nuevo director técnico de la ‘blanquirrojita’ ha dirigido a clubes como Alianza Lima, Cienciano, Alianza Atlético, entre otros.