“Un llamado a la Selección sería bonito”: Rodrigo Vilca

Rodrigo Vilca, volante del Doncaster Rovers FC de la 3° División de Inglaterra, confesó que sueña con una convocatoria a la Selección Peruana.

Rodrigo Vilca, volante peruano del Doncaster Rovers FC, es uno de los mejores prospectos nacionales en el extranjero. El mediocampista surgido en Deportivo Municipal fue uno de los mejores jugadores de los campeonatos 2019 y 2020, por lo que decidió ir a probar suerte en el mítico Newcastle United de Inglaterra. La carta pase de Vilca le pertenece a las ‘Urracas’, con las que solo ha disputado la Premier League Sub-23. A fines de agosto, el ’10’ peruano fue prestado al Doncaster Rovers de la League One (tercera división inglesa).

Vilca habló tras su llegada a Doncaster: “Me siento contento y feliz de pertenecer actualmente al Doncaster Rovers FC de Inglaterra. Estoy adaptándome rápidamente al estilo de juego que desea el entrenador y sé que acá lograré reencontrarme con mi mejor nivel”.

El volante de 22 años aclaró cuáles son sus objetivos a corto plazo: “Deseo afianzarme en mi actual club, poder lograr buenas actuaciones en la presente liga y si se dan las condiciones poder volver nuevamente al Newcastle United o en todo caso seguir creciendo profesionalmente donde se me puedan dar las condiciones. Un llamado a la Selección nacional sería algo bonito pero debo ir paso a paso”.

“Sinceramente quisiera seguir jugando en el extranjero por mucho más tiempo, pero si en algún momento me toca volver al fútbol peruano no siento que fuera algo malo, puede ser un plus para alzar vuelo y nuevamente poder emigrar”, dijo Vilca en exclusiva con Radio Ovación.

El ex futbolista reveló que tiene buena relación con el comando técnico de la Selección Peruana: “Tengo comunicación con personas dentro de la Selección peruana, uno de ellos es el profesor Nolberto Solano y además el área médica que constantemente me viene realizando diversas consultas para saber cómo me encuentro”.