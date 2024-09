Una nueva oportunidad para Cueva

Aladino participó en la victoria contra UTC.

Christian Cueva habló sobre su llegada a Cienciano y como están siendo estos días, luego de todos los inconvenientes que tuvo para su debut. En el encuentro contra UTC del viernes pasado, los cuzqueños lograron un triunfo, en donde el mediocampista de “La Bicolor” participó.

“Feliz por este momento, por la oportunidad que Dios me da, está pasando en un momento de mi vida en el que se dieron muchas cosas, pero estoy agradecido por esta oportunidad que me da la vida, que me da Dios y el club. Por ese lado estoy feliz, me siento tranquilo, pero tengo que trabajar mucho”, fueron las palabras de Aladino para Cienciano Noticias.

Sobre las críticas con respecto a su físico, el exjugador de Alianza Lima dijo: “Siempre van a haber opiniones, yo estoy siempre tratando de escuchar mucho. Las críticas pueden ser una enseñanza en tu vida, yo estoy siempre tratando de ser mejor y hacerme cada vez mejor persona y estoy agradecido con la vida porque aún estoy aquí”.

Respondió a las críticas

“El público siempre está a la expectativa, no solamente los hinchas. Tengo recién mi primer partido con el club y se dio con un triunfo importante para nosotros, fue bueno participar y volver a sentirme importante”, indicó el jugador de la selección nacional, sobre su debut.

Cueva también habló sobre el momento complicado que vivió y las críticas de la prensa: “Es un tema muy complejo para mí por las cosas que pasé, hay prensa que habla de fútbol y otra que no, pero yo en lo personal quiero encontrar el camino que en algún momento tuve. Enfocarme en lo que es mi carrera, en lo que es mi vida personal, en lo que mis padres me inculcaron. Yo como todo ser humano siento que me he equivocado mucho, pero mi corazón no tiene esa maldad”

“Siempre vamos a querer que las cosas sean positivas y yo siempre voy a estar agradecido porque se me da esta oportunidad y hoy me siento comprometido 100 por ciento y espero eso poder demostrarlo en la cancha con mis compañeros y darle lo mejor al club”, finalizó.

