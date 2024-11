¡Universitario le dice adiós a un Bicampeón!

Universitario, le puso punto final al vínculo con Nelson Cabanillas con un grato mensaje.

Con miras a reforzar la planilla de cara al 2025, Universitario va dejando ir algunos jugadores que no tuvieron un buen nivel y van por otros para cubrir el puesto. Ahora le tocó el turno a Nelson Cabanillas quien le dice adiós al conjunto crema y buscará su camino lejos de ATE.

«GRACIAS POR TODO, BICAMPEÓN. Agradecemos a Nelson Cabanillas Jesús por su garra y entrega, fundamentales durante las 6 temporadas que compartimos juntos. ¡Éxitos en tus próximos retos!», es el mensaje que se puede leer en todas las redes sociales de Universitario de Deportes.

El defensor zurdo, no fue constante este año, donde, se le notó subido de peso he intercaló el puesto con el ecuatoriano Segundo Portocarrero. A su vez, también es cierto que el esquema que proponía el DT crema, Fabián Bustos, no le terminaba de acomodar del todo a Cabanillas, ya que, más que físico, el jugador destaca por su buen pie.

Puedes leer:

¿Dónde seguirá su camino Nelson Cabanillas?

En los últimos días antes del adiós, se venía especulando que Nelson Cabanillas pegaría el salto a Alianza Lima, pero, el mismo jugador lo desmintió por completo y aseguró, en su momento, que esperaría a Universitario hasta el último día. Ahora, al parecer, tiene todo cerrado con FBC Melgar.

Se dice que, aunque podría ser una simple casualidad, se a conversado entre clubes para hacer un «intercambio» de jugadores. Cabanillas se muda a Arequipa y Paolo Reyna llega a ATE y, al parecer, las cosas se darán de esta manera. Todo ya está muy avanzado por ambas partes.

Cabe recordar que FBC Melgar, jugará Copa Libertadores y, como siempre, viene demostrando un importante nivel, poniendo en aprietos a más de uno. De ponerse a punto el jugador, será de mucha utilidad y de volver al nivel de sus mejores épocas, podría tentar lo que sería su primera experiencia en el extranjero. ¡Todo queda en sus manos!