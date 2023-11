Universitario quiere a Yoshimar Yotún para el centenario

El administrador de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, confirmó el interés de fichar a Yoshimar Yotún para el 2024.

Universitario de Deportes planea los refuerzos para la temporada 2024, año del centenario del club merengue. Algunas renovaciones como las de los extranjeros Rodrigo Ureña (por 2 temporadas) y Williams Riveros (por 2 temporadas con opción a 1), se han confirmado. No obstante, el cuadro de Jorge Fossati todavía tiene que incorporar nuevos futbolistas.

Uno de los jugadores que Universitario busca fichar para el 2024 es Yoshimar Yotún. El capitán de Sporting Cristal es uno de los mejores de la Liga 1 y la Selección Peruana. ‘Yoshi’ ha destacado en los 35 partidos jugados con los ‘rimenses’ tanto en el torneo local y la Copa Libertadores. En 2023, Yotún registró 6 goles y 4 asistencias.

Estas fueron las palabras de Jean Ferrari sobre el interés de traer a Yoshimar Yotún a Universitario:

“Lo dije hace 2 días y lo ratifico, estamos muy interesados en Yotún. Si me preguntas a mí a nivel particular, para mí en la Selección Peruana debe ser Yotún y 10 más. No sé si tiene una cláusula para que pueda salir de Sporting Cristal, se averiguará”.

Asimismo, comentó acerca de la posible reacción del Sporting Cristal:

“Esto es fútbol, a lo mejor a ellos también les gusta algún jugador nuestro. No hay nada que decir. A mí particularmente me parece que Yotún es un jugador que calzaría perfecto en nuestro esquema”.

