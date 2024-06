Universitario: Rival de peso

Universitario cerró amistoso ante el ecuatoriano Emelec para el próximo 25 de junio en New Jersey

La próxima semana, Universitario reiniciará sus actividades en Campo Mar con miras al Clausura, torneo al que está obligado de ganar para ser campeón nacional. Pero este campeonato recién iniciará la quincena de julio, esto por la Copa América. Por ello, la ‘U’ no quiere perder ritmo de competencia y jugará un par de amistosos.

De manera oficial, se confirmó que Universitario jugará el próximo 25 de junio un amistosos ante Emelec de Ecuador en New Jersey, cotejo sería a las 6:30 de la tarde. Así es, se hará una pequeña gira por tierras estadounidenses y se espera cerrar un duelo de práctica más, este sería cinco días después y el rival podría ser el ecuatoriano Barcelona.

Cabe indicar que, Universitario no podrá contar con algunos jugadores, pues estos estarán en plena Copa América. El que es fijo es Alex Valera, quien, tras ser desconvocado se unirá a los trabajos del cuadro merengue.

Este fin de semana, el entrenador Fabián Bustos llega a Lima y, de inmediato, armará el palan de trabajo y definirá a los refuerzos para el Clausura.

Con miras al Clausura, Universitario viene buscando refuerzos para dar pelea y lograr el segundo torneo del año. Uno de los puntos a reforzar es la ofensiva y el que gusta es Luis Iberico, quien juega en Riga FC de Letonia. La administración reconoce al gusto por el exfutbolista de Melgar.

Sin embargo, el cuadro de Letonia no soltaría tan fácil al atacante, pues si bien no es muy considerado, cuando ingresa al campo cumple y eso le da ese plus.

Ante esto, Universitario tendrá que hacer muchos esfuerzos para llegar a un acuerdo con el equipo extranjero. La idea es reforzar la zona de ataque, porque Christopher Olivares dejaría el club por falta de minutos, se iría a préstamo y dejaría un espacio.

