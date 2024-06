¿Realmente Christian Cueva sufrió nuevamente molestias en su rodilla?

Christian Cueva ya estaba en la parte final de su recuperación

Christian Cueva normalmente se encontraba realizando los trabajos correspondientes en la Videna que lo ayuden en su recuperación, pero ayer y hoy se estuvo comentando que volvió a sentir molestias en la rodilla, por lo que había quedado desconvocado para los partidos de práctica y de Copa América que le toqué afrontar a la selección peruana.

Christian Cueva venía teniendo un gran avance en su recuperación para su vuelta a las canchas bajo la supervisión del entrenador del seleccionado peruano, Jorge Fossati, y su comando técnico, ya estaba realizando ejercicios con la redonda, e incluso había sido invitado por el propio Fossati a ser parte de la convocatoria que afrontará los cotejos amistosos de este viernes siete de junio frente a Paraguay y del próximo viernes catorce frente a El Salvador.

Sin embargo, entre el día e ayer y hoy, diferentes medios deportivos han estado diciendo que el volante nacional había sufrido nuevamente un recrudecimiento de la lesión que tuvo en la rodilla y que por esa razón se perdería la oportunidad de estar tanto en la convocatoria del combinado patrio para los próximos amistoso como para la Copa América.

No obstante, la situación no se ha dado de la manera comentada, ya que de acuerdo a información del periodista Gustavo Peralta, Cueva sintió molestias el día de ayer, pero no de la rodilla, sino era muscular, por lo que se hizo resonancia magnética.

Asimismo, ha sido publicada una imagen por un medio en la que a Cueva se le ve conversando con Fossati con total normalidad en el estadio Monumental.

Leer más aquí:

Para suscribirte al diario “La Razón” del Perú, puedes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la página web oficial del diario “La Razón” en el siguiente enlace: https://www.larazon.pe/

Busca en la página principal el botón o enlace de “Suscripciones” o “Edición Impresa” y haz clic en él.

Se abrirá una nueva página donde podrás ver los diferentes planes de suscripción disponibles y los precios correspondientes.

Elige el plan de suscripción que más te convenga y haz clic en el botón de “Suscribirse”.

Completa el formulario con tus datos personales y de pago, según las indicaciones que aparecen en la página.

Confirma tu suscripción y sigue las instrucciones para finalizar el proceso.