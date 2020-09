Vallejo se durmió y le empataron

Poetas ganaban 1-0, pero en el minuto 96 Cantolao igualó de penal.

Todo pintaba para que los poetas continúen peleando la punta del torneo, pero como bien dice un antiguo dicho que nada está acabado hasta que se acaba y así fue. Cantolao fulminó la esperanza de los poetas al empatarle sobre la hora con gol de penal de Jarlín Quintero a los 96.

Así es. César Vallejo igualó 1-1 ante Cantolao por la fecha 14 de la Fase 1 de la Liga 1 del fútbol peruano. El cuadro ‘poeta’ se puso por delante a los 28 segundos con anotación de Elsar Rodas, pero sobre los descuentos un penal polémico favoreció al ‘Delfín’ para que Quintero iguale las cosas.

Un partido que desde el pitazo inicial tuvo el robo de balón de César Vallejo para que Elsar Rodas ponga el grito de gol en el Estadio San Marcos. Solo bastaron 28 segundos para que el jugador ‘poeta’ pueda poner por delante a su equipo en esta jornada 14.

Luego de ello, el dominio fue absolutamente para el cuadro de José “Chemo” del Solar. No obstante, la eficacia de cara a la portería rival no fue del todo positivo y dejaron pasar grandes oportunidades para ampliar el marcador.

Cantolao no presentaba muchas ideas de cara a la portería de Zubczuk, ya que siempre erraban en el toque final.

Sin muchas emociones a lo largo de los 90 minutos, todo hacía indicar que esos segundos vitales para Vallejo iban a ser suficiente para quedarse con la victoria. Sin embargo, un penal polémico sobre los descuentos terminó por enfadar al banquillo de César Vallejo.

Quintero se puso por delante del esférico y pudo batir el arco trujillano. 1-1 al final del partido y José “Chemo” del Solar no dudó en acercarse al árbitro Seminario e increparle dicha decisión. Su molestia era tan clara que el juez lo expulsó mostrándole la tarjeta roja.

De esta manera, César Vallejo se ubica en la novena posición con 20 unidades, mientras que Cantolao se queda en el puesto 15 con 15 puntos.

—————

U. CÉSAR VALLEJO (1)

Patrick Zubzuck

————————

Christian Ramos

Renzo Garcés

Leandro Fleitas

Elsar Rodas

———————–

Arquímedes Figuera

Frank Ysique

Elkin Morillo

Raziel García

Víctor Cedrón

——————————

Yorley Mena

———————

DT: José del Solar

———————-

CANTOLAO (1)

Junior Dávila

————————–

Cesar Barco

José Ramírez

Aarón Sánchez

Víctor Salas

————————-

Alejandro Solís

Jesús Castillo

Sandro Rengifo

Mario Tajima

Junior Ponce

————————-

Mario Ceballos

———————–

DT: Hernán Lisi

—————————

ÁRBITRO: Luis Seminario

GOLES: Elsar Rodas 1’ (UCV). Jarlín Quintero 96’ (CAN).

CAMBIOS: Ronald Quinteros x Raziel García, Víctor Aquino x Víctor Cedrón, Pedro Requena x Erick Morillo (UCV). Yuriel Celi x Junior Ponce, Jarlín Quintero x Mario Ceballos, Jhamir D’Arrigo x Sandro Rengifo, Exlander Sanes x Víctor Salas (CAN).

TA: Renzo Garcés, Yorley Mena (UCV). José Ramírez, Cesar Barco (CAN).

ESTADIO: San Marcos (Lima)