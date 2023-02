Víctor Balta: “Es lo que nos toca afrontar, el mundo del fútbol no puede ser ajeno a lo que está pasando en el país”

Víctor Balta, defensor de Sport Huancayo, habló con un medio deportivo de cómo les afecta la postergación del inicio del torneo a la hora de jugar la Copa Libertadores, competición a la que llegarán sin un partido oficial disputado.

“Es lo que nos toca afrontar, el mundo del fútbol no puede ser ajeno a lo que está pasando en el país. Hay que poner el pecho como hombres que somos y ese partido jugando con el alma si no se puede con la técnica. Va a ser un partido durísimo, pero a la hora que suena el silbato no hay excusas, no importa si entrenaste o no entrenaste, estás ahí en la cancha 11 contra 11 y es un torneo internacional, así que hay que sacar fuerzas donde sea”, señaló Balta.

Además, a pesar de no tener garantías para disputar el torneo, indicó que el duelo internacional ante Nacional de Paraguay se jugará en Huancayo. “Hasta ahora la Libertadores se juega aquí en Huancayo a las 7:00 pm el 7 de febrero, esa es la información que tenemos. Nos estamos preparando, entrenando duro para ese cotejo porque la fecha que nos tocaba el viernes se ha suspendido”.

También apuntó los objetivos del Rojo Matador para ambos torneos. “Lo ideal sería pasar de fase, de ahí ya sería ver. Tenemos un plantel más o menos amplio a diferencia de otros, así que creo que vamos a dar una pelea linda en el torneo nacional”.

Por otro lado, detalló cómo viven la situación. “Aquí en Huancayo bien, no hubo protestas, desmanes, nada. Nos ha agarrado bien por ese lado, hemos podido entrenar tranquilamente”.