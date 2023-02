Sergio Ludeña: “Cienciano ya trabajó con Best Cable cuando estaba en Segunda División, pero no cumplió con los pagos ni con las fechas”

El administrador de Cienciano, Sergio Ludeña, habló con un medio deportivo acerca de la propuesta de 1190 Sports y señaló que ofrecer la Liga 1 a diferentes operadores de cable, va a generar un desorden a la industria.

“Si Best Cable tiene el 4% del mercado en el Perú, Directv entre 18% y Movistar más del 60%. ¿Qué le vamos a decir a nuestros sponsors? ¿Que ya no irán por Movistar, sino por Best Cable? Obviamente, van a querer pagarnos menos. Esta propuesta de ofrecer el producto a varios operadores de cable, está generando un desorden en la industria. Para salir a vender un producto, hay que estudiar bien el mercado, pero nos damos cuenta de que no existe un buen manejo de parte de 1190 Sports”, indicó Ludeña.

Además, el dirigente de Cienciano se refirió acerca de la situación de Best Cable y comparó su sostenibilidad con la de Movistar: “Vamos a ver si Best Cable, que paga aproximadamente 1 millón de dólares, cumple mes a mes con 1190 Sports. Cienciano ya trabajó con Best Cable cuando estaba en Segunda División, pero no cumplió con los pagos ni con las fechas. Pueden tener la mejor intención, pero no tienen el respaldo por si el negocio no funciona”.

Finalmente, Ludeña cerró diciendo que “hicimos el contraste con el Consorcio, que cumplió en la época de la pandemia y tiene una cantidad de abonados que soporta la inversión. Tiene el respaldo para cumplir con los pagos. Es importante que el hincha se de cuenta”.