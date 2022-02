Villamarín: “Siempre sueño con anotar y más en un equipo como la ‘U'”

Joao Villamarín, delantero de Universitario de Deportes, habló tras ganar 3-0 a la Academia Cantolao por Liga 1 Betsson

Joao Villamarín, delantero de Universitario de Deportes, habló tras ganar 3-0 a la Academia Cantolao por Liga 1 Betsson. El ex atacante del Sport Boys señalo que dará su mejor versión, para no defraudar al cuadro “crema”.

“Es una sensación muy bonita, siempre sueño con anotar y más en un equipo como la ‘U’. Por su historia y por su gente te obliga a sacar la mejor versión de uno. Y anotar un gol en el debut es un punto de quiebre porque te da la confianza”, comentó el futbolista de 29 años en rueda de prensa.

Feliz por haber aportado en el tercer gol de la goleada de Universitario ante Cantolao: “Muy contento de poder aportar con un granito de arena al equipo porque somos un grupo fuerte, unido, y desde que llegamos nos mentalizamos en pelear por cosas importantes. Hemos dado un paso muy importante porque lo campeonatos se ganan desde la primera fecha”.

Finalizó su conferencia de prensa mandando un mensaje a los hinchas cremas y resaltó que no los defraudará: “Siempre dije que mi objetivo es superar mi temporada del año pasado. Desde el principio dije que iba a ‘matar’ por la ‘U’ y no quiero defraudar a ninguno de los miembros que me tomaron en cuenta para el proyecto de este año”.