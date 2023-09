Vinicius Júnior no está nominado al The Best 2023

El habilidoso jugador del Real Madrid, Vinicius Jr., se quedó fuera de los premios The Best 2023.

Vinicius Jr. no está entre los candidatos para ganar el The Best 2023 a mejor jugador del mundo. El único nominado en el Real Madrid fue el portero belga, Thibaut Courtois. La evaluación para los premios The Best comprende desde el 09 de diciembre de 2022 (un día después de la final del Mundial de Qatar) hasta el 20 de agosto de 2023.

Nominados al mejor jugador:

Julián Álvarez y Lionel Messi de Argentina / Marcelo Brozović de Croacia / Kevin De Bruyne de Bélgica / Ilkay Gündogan de Alemania / Erling Haaland de Noruega / Rodri Hernández de España / Khvicha Kvaratskhelia de Georgia / Kylian Mbappé de Francia / Victor Osimhen de Nigeria / Declan Rice de Inglaterra / Bernardo Silva de Portugal.

Lee:

Vinicius Jr. es uno de los jugadores más destacados del Real Madrid y de LaLiga. El delantero de 23 años marcó 23 goles y dio 21 asistencias en 55 partidos la temporada pasada. Asimismo, ‘Vini’ llegó con el Real Madrid hasta las semifinales de la Champions League. Se quedó con el segundo lugar de LaLiga y ganó la Copa del Rey. Ante esta decisión de la FIFA, varios aficionados criticaron a los premios The Best por no incluir a Vinicius Jr.

Actualmente, Vinicius se encuentra lesionado, por lo que registra solo 1 gol en 3 encuentros con los ‘merengues’. El brasileño sufrió un traumatismo en el bíceps femoral de la pierna derecha. Se espera que regrese a los terrenos de juego a principios de octubre.

Estos fueron los ganadores The Best 2022

El mejor jugador: Lionel Messi

La mejor jugadora: Alexia Putellas

El mejor portero: Emiliano Martinez

La mejor portera: Mary Earps

El mejor entrenador : Lionel Scaloni

La mejor entrenadora: Sarina Wiegman

La mejor afición de la FIFA: Aficionados de Argentina

Pueder leer: Bonucci habla sobre su salida de la Juventus