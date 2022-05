Waldir le respondió con todo a Barcos: “Que se preocupe de hacer goles con Alianza”

Waldir Sáenz, ex jugador de Alianza Lima, volvió a Hernán Barcos tras la polémica desatada por el penal cobrado ante la Universidad San Martín por la Liga 1

Waldir Sáenz, ex jugador de Alianza Lima, volvió a Hernán Barcos tras la polémica desatada por el penal cobrado ante la Universidad San Martín por la Liga 1. El goleador histórico del cuadro blanquiazul volvió a arremeter en contra del popular ‘Pirata’.

Sáenz manifestó lo siguiente: “Barcos no es Alianza, no me interesa lo que diga él, yo soy hincha del club“.

En ese sentido, agregó que: “Los jugadores pasan y la institución queda. Su vida de él son las redes sociales, que no se preocupe mucho por eso, más bien que se preocupe en hacer goles con el club”.

ALIANZA ENCONTRÓ EL CAMINO:

Además, opinó siguió refiriéndose a la situación: “A mí me preocupa lo que es Alianza y él (Hernán Barcos) no es Alianza. Yo como hincha quiero que Alianza mejore, que haga bien las cosas en la Copa Libertadores”

En ese sentido, el goleador histórico de Alianza había dicho con anterioridad: “Mira dale gracias a San Martín que no le metió cuatro goles a Alianza Lima, encima le regalaron un penal. No hay forma de que no le hayan cobrado penales a Alianza porque ninguno lo fue, ¿acaso esto es penal?”.

ALIANZA Y SU QUINTO TRIUNFO SEGUIDO EN LA LIGA 1:

Alianza Lima sumó ante San Martín su quinta victoria consecutiva en el Torneo Apertura, la misma que lo ha colocado a seis puntos del primer lugar. Este fin de semana el cuadro blanquiazul chocará en Matute ante la Universidad César Vallejo.