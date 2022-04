Wilmar Valencia: “No se habla del buen plantel que tenemos”

Deportivo Binacional consiguió su tercera victoria consecutiva ante Sport Boys y Wilmar Valencia, DT del Poderoso, se mostró satisfecho con el rendimiento del equipo

Valencia dijo lo siguiente: “No hacer pretemporada y comenzar último los trabajos fue difícil. Pero este plantel me da tranquilidad y estamos convencidos que seguiremos compitiendo bien en este torneo. Hay algo que quiero aclarar, porque es algo que me duele, se habla mucho de la altura de Juliaca pero no del buen plantel que tenemos”.

BINACIONAL QUIERE DAR EL GOLPE:

Además, destacó la importancia de los tres puntos logrados ante Boys: “Hemos sumado 9 puntos importantes. Hemos ganado en Ayacucho, en San Marcos ante San Martín y hoy a Boys con unas condiciones de clima duras. Por todo lo que dan los jugadores el más feliz soy yo. Así que mientras no termine el Municipal-Sullana le tomamos foto a la tabla estando primeros”

Por último, manifestó que: “Hemos comenzado muy bien, hay mucha gente que se sorprende por la situación en la que nos encontramos. Solo nos queda seguir con humildad, con los pies sobre la tierra y trabajar como lo hemos venido haciendo. Mañana volveremos a centrarnos en el próximo duelo”.