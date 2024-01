Xavi Hernández deja el Barcelona al final de temporada

Xavi Hernández ha tomado la decisión tras los resultados obtenidos

Xavi Hernández luego de los resultados adversos que está teniendo el Barcelona, tomó la decisión de que al finalizar la presente temporada, dejará de ser director técnico.

Han pasado unos largos tres períodos llenos de emociones dentro del mundo Barça desde que Xavi, quien fue una de las grandes figuras en su época como jugador en las filas culés, tomó la riendas de la dirección técnica luego de su estadía en medio oriente al mando del Al-Sadd, club con el cual obtuvo siete títulos.

El estratega, que ahora tiene cuarenta y cuatro años, comando a la escuadra azulgrana, a base de su clásico juego de toque, hacia la obtención de dos campeonatos, los cuales son los de LaLiga del 2023 y la Supercopa de la misma temporada en mención.

Sin embargo, en la presente temporada no se está plasmando del todo la idea de juego que el técnico vasco quisiera que se tenga y en consecuencia de ello, en estas semas no han tenido partidos favorables, ya que han perdido los últimos dos encuentros, los cuales fueron ante los conjuntos del Villarreal y el Atlético de Bilbao, además que cuatro fechas antes perdió ante su clásico rival, Real Madrid. Por lo que Xavi decidió que en la conclusión de la actual campaña, dejará de ser el entrenador, dejando en claro lo siguiente: “quiero anunciar que el treinta de junio ya no seguiré como entrenador del Barça. Creo que la situación debe cambiar de rumbo y como culé no puedo permitir la situación actual”.

