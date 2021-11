Xavi Hernández: “Déjenme soñar y en pensar en ganar”

Barcelona necesita ganar para así poder asegurar su clasificación a octavos de final de la Champions League y Xavi ya se encuentra trabajando con su equipo.

El director técnico del Barcelona, Xavi Hernández, ha resaltado que es “positivo” y que ve la situación actual de un modo “optimista” y, por ello, solo piensa en llevarse la victoria este martes contra el Benfica y en alcanzar la clasificación para los octavos de final de la Champions League.

“Hablamos si pasa (perder), prefiero no pensar en la hipótesis negativa, porque no la contemplo. Lo que yo he vivido en el Barça es ganar y luchar por los títulos, si hablo del mensaje en caso de derrota estaría transmitiendo lo que no pienso. Por ahora déjame soñar y en pensar en ganar”, manifestó.

Para Xavi, quien debutó con el triunfo en el derbi ante Espanyol, su inicio en Champions llega con un “escenario fácil”; “ganar uno de los dos partidos”. “Prefiero pensar en la hipótesis de la victoria. Si no ganamos, ya lo hablamos. Prefiero pensar en que ganamos los tres puntos, en la alegría… Visualizo una victoria y para eso preparo al equipo”, recalcó.

“Es una oportunidad para ganar y para meter al equipo en octavos. Estamos en una situación positiva, diría yo. Soy positivo y tenemos una oportunidad. ¿Para qué pensar en un escenario negativo cuando se puede pensar en positivo? Es una oportunidad, pues vamos a por ello”, reiteró.

Así mismo, recordó que el entrenador es “pieza fundamental” en el equipo para transmitir la idea y ser el “líder espiritual” del equipo. “No juego yo, pero tengo que organizarles y convencerles, los jugadores tienen que estar liderados y guiados por alguien. Yo quiero que estén felices en el campo, que sean un bloque y que disfruten. Porque si disfrutan, el resultado puede llegar con más números”, expresó.

Tras su regreso, el de Terrassa se encuentra “muy feliz” y “muy contento”. “Soy optimista y tengo orgullo de entrenar al Barça y a estos jugadores fantásticos. Tenemos equipo para competir contra cualquiera, pero lo tenemos que demostrar y esto es lo más difícil. Ganar es muy difícil pero somos el Barça y tenemos que apuntar a la excelencia. Lo llevo bien, por ahora, ¿eh?”, bromeó.

“Tenemos que competir mañana y lo veo como una oportunidad, no como una presión añadida. Es una oportunidad de oro para pasar a octavos de final, en el fútbol hay revancha y esto es una revancha contra el el Benfica y una reválida para decir que somos el Barça y que vamos a por el partido. Somos el Barça, esto es un reto y me encantan los retos”, se sinceró.

Por otro lado, habló seriamente sobre el duelo con Benfica. “Tienen un gran equipo, con experiencia, un equipo físico delante, los puntas te pueden ir metiendo en tu campo y será complicado. Estamos hablando de ‘Champions’ y el ritmo e intensidad será muy fuerte. Estamos preparados para competir y para aprovechar esta oportunidad, si ganamos estamos clasificados para los octavos de final”, finalizó Xavi.