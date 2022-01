Xavi: “O Dembélé renueva o se le busca una salida”

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, se manifestó con respecto a la situación de Ousmane Dembélé

La tiene clara. Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, se manifestó con respecto a la situación de Ousmane Dembélé. El conjunto catalán tenía toda la intención de renovar y ampliar el contrato del joven jugador. Sin embargo, el agente de Ousmane reveló que solo recibió amenazas del cuadro Culé en los últimos días.

Ante esto, Xavi habló de la situación del jugador “Estamos en una situación compleja, difícil. Si no renueva, el club debe buscar una solución. No podemos estar en esta situación. Hemos esperado mucho tiempo. Hace cinco meses que Mateu está en conversaciones y no podemos esperar más”.

LO QUE SE LE VIENE AL BARCELONA:

El ex jugador español, expresó que el próximo partido ante el Athletic Club será muy duro: “El partido de principio de temporada nos sirve de referencia. Tiene uno de los mejores entrenadores de los últimos años. Un rival muy intenso, muy agresivo. Exigen mucho, sobre todo en su casa. Salen muy bien a la contra”.

En ese sentido, agregó lo siguiente: “Puede ser una de las mejores hornadas del Athletic de los últimos años. Trabajan muy bien. A partido único, lo hace muy atractivo. Llegar lejos en esta competición nos hace ilusión”.

Por otra parte, habló de la renovación de Ronald Araujo: “Su renovación es prioritaria. Para mí es una pieza muy importante. Es un defensa extraordinario y tiene un carácter ganador. Tienen que llegar a un acuerdo rápidamente porque es un jugador de presente y de futuro. Se agradece tener futbolistas así. Ronald es un tío que suma muchísimo”.

Por último, reveló lo siguiente sobre la situación de Busquets: “Injusticias, hay muchas. Es normal. Estamos en el Barça y hay debates. Lo aceptamos. Recuerdo que hubo un debate con Busquets en 2010 en la selección. Decían que no debía jugar y al final… campeones del Mundo”.