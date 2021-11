Xavi sobre el retiro de Agüero: “Lo que ha salido no es cierto”

Xavi Hernández, entrenador del FBC Barcelona, habló sobre el supuesto retiro futbolístico de Sergio ‘Kun’ Agüero.

Tras su debut con victoria en el derbi catalán ante Espanyol por la fecha 14 de LaLiga de España; Xavi Hernández, DT del FBC Barcelona, habló en rueda de presa sobre la situación médica actual de Sergio ‘Kun’ Agüero. El técnico del elenco ‘culé’ negó los rumores sobre el supuesto retiro del jugador argentino.

El director técnico del club blaugrana mencionó no saber nada del tema, negando los supuestos rumores sobre el retito del ‘Kun’: “Del ‘Kun’ Agüero no sé nada. Hablé con él el otro día. Lo que ha salido no es cierto. No tenemos esta información, estamos hablando con él. Intentaremos que evolucione y que pueda seguir jugando al fútbol”.

Por último, el estratega del Barca reveló que el ‘Kun’ se encuentra tranquilo y contento: “Está tranquilo, contento. Le dije que fuera viniendo a medida que se fuera encontrando bien, pero es un tema médico”, sentenció.

Actualmente, el Barcelona marcha en la sexta casilla de la liga española con 20 puntos, está a 10 unidades del Real Madrid, líder del certamen español. Luego de su victoria ante el Espanyol, el club blaugrana se prepara para el determinante enfrentamiento ante el Benfica por la quinta jornada de la Champions League, duelo que podría definir su pase a octavos de la Champions.