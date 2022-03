Xavi sobre su reunión con Haaland: “No puedo dar detalles”

Xavi Hernández, entrenador del FBC Barcelona, habló en rueda de prensa sobre el partido ante el Elche y respecto a su reunión con Haaland.

Apuntan al noruego. Para nadie es un secreto que el Barcelona lleva tiempo apuntando al fichaje de Erling Haaland, delantero del Borussia Dortmund. Hace unos días, Xavi Hernández, entrenador del Barca, viajó a Alemania para tener una reunión con el goleador del Dortmund. El director técnico del elenco azulgrana habló un poco sobre esta reunión y respecto al partido ante el Elche por LaLiga.

El estratega español se refirió al partido ante el Elche por la liga española: “Tenemos otro examen y tenemos que demostrar nuestro buen momento. No estamos en una situación cómoda, pero las sensaciones son buenas. Es un partido difícil porque el Elche está en una situación cómoda y con Francisco han mejorado y no han perdido en casa desde su llegada. En el Camp Nou nos complicaron mucho. Ellos son un equipo muy intenso y nos costará”.

El DT del club ‘culé‘ se refirió a la reunión que tuvo con Erling Haaland en Múnich: “No puedo dar detalles. Lo único que si puedo decir sobre Haaland es que estamos trabajando para ultimar detalles, y ver por el presente y futuro del Barca. Si anunciamos una cosa, lo sabrán”.

Para finalizar, el entrenador de 42 años habló de la buena relación que tiene con los dirigentes del club catalán: “Somos un equipo. El presidente al mando, Mateu, Jordi, el staff. Tenemos una comunicación fluida y me siento muy a gusto. En este sentido no puedo pedir más. Esto es un grupo y no decide solo una persona. Soy una persona de hacer grupo, de consenso, que todo el mundo dé su opinión. Es muy bueno para el Barça”, concluyó.