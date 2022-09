Xavi tras la victoria: “Hubiera sido más complicado contra once”

El director técnico del Barcelona, Xavi Hernández, habló posterior a la goleada de 3-0 del equipo culé frente a Elche, expresando que la victoria es importante y de la buena actualidad del conjunto

Xavi Hernández ha valorado el triunfo del Barcelona contra el Elche en el Spotify Camp Nou, correspondiente a la sexta jornada de LaLiga. El triunfo les coloca líderes de la tabla. “Es una victoria importante. El planteamiento ha sido defensivo, 1-5-4-1. Pero en la primera parte, hemos tenido muchas pérdidas. Al final, ha sido un partido más plácido de lo que esperábamos. Hubiera sido más complicado contra once”, mencionó el estratega.

Además, comentó sobre el rendimiento de los jugadores que el cuadro azulgrana tiene a su disposición actualmente. “Somos una plantilla amplia, en la que todo el mundo se entrena bien. Todo el mundo está preparado y enchufado cuando el equipo lo necesita, y eso es lo importante. Juegue quien juegue no se nota. Es un año atípico con el calendario apretado, no descansamos en unas semanas, y los necesitamos a todos. Es hacer grupo. Juegue el que juegue, el equipo da la talla. Tenemos dónde elegir, muchas opciones, y al final las plantillas son las que ganan los títulos, no un once titular”, indicó.

Finalmente, no dudó en comentar las virtudes de su joven jugador Alejandro Balde. “Todos están preparados para jugar cualquier partido, luego soy yo el que decide. Estoy contento por él. Tiene gran calidad y personalidad. Ellos hacían mucho marcaje individual y Balde puede generar superioridades por dentro y por fuera. No deja de sorprender que un chico de 18 años juegue a ese nivel. Tiene una condición física bárbara y nos va a dar muchos. Tenemos tres laterales izquierdos de un nivel extraordinario. Hay tres laterales izquierdos de gran calidad”, expresó.

Redactado por: Miguel Casana