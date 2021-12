Xavi: “Veo al equipo capaz de ir a Múnich y ganar”

Xavi Hernández, entrenador de FBC Barcelona, habló previo al trascendental duelo ante Bayern Munich por la Champions League.

El Barcelona de la mano de Xavi Hernández irá por la hazaña a Munich para enfrentar al complicado Bayer. Los culés necesitan ganar si o si para no depender de nadie y clasificarse a los octavos de final de la Champions League. De caer, el Barca tendrá que esperar a que el Benfica no derrote al Dinamo Kiev en Lisboa.

El estratega español se pronunció sobre el duelo ante Bayern del día miércoles: “Veo al equipo capaz de ir a Múnich y ganar. De primeras, es el objetivo. No nos queda otra. Dependemos de nosotros mismos. Vamos a uno de los peores campos del mundo, pero iremos con todo, a competir y ser protagonistas. Prepararemos el partido de la mejor manera. Tenemos que ser dominadores. Tenemos que tener la pelota y jugar en campo contrario”.

El director técnico del Barcelona también tuvo palabras tras caer ante Real Betis por LaLiga: “Cuando mejor estábamos, ha llegado el gol de contragolpe. Hay que ser más tácticos. En una contra no te pueden pillar. Sabíamos de sus transiciones. Llevábamos unos minutos buenos. Es demasiado castigo para el partido que hemos hecho. Es una derrota que duele”.

El entrenador de 41 años mencionó que tienen que levantarse para el duelo de Champions: “Nos tenemos que animar y recuperar al equipo de cara al miércoles. Intentaré que no les afecte. Espero que no nos afecte, porque el miércoles hay que competir como animales para pasar de ronda. Les he dicho que estoy orgulloso de ellos. Pero se nos ha escapado. Es una pena. El gol concedido no puede volver a pasar”, finalizó.

Barcelona y Bayern chocarán este miércoles a las 15:00 hrs (horario peruano) por la última fecha del grupo E de la Champions League. Duelo de infarto.