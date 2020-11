Ya si no puedes con el colero…

Carlos Stein le ganó a la ‘U’ 2-0 con gran actuación de Jeremy Rostaing, nieto de Víctor. Anotó un gol y fue el mejor del partido.

Triunfo heroico. En el estadio Alberto Gallardo, Carlos Stein dio el golpe de la penúltima fecha tras ganar 2-0 a Universitario, y con esto, mantiene la ilusión de no descender porque llega a la fecha final con chances de permanencia. Medrano y Rostaing anotaron los goles de los norteños, y llegan a 26 puntos en el Acumulado, misma cantidad que Alianza Lima. Stein deberá ganar su último cotejo ante UTC, y esperar que los grones no sumen en sus dos próximos partidos.

La ‘U’ mostró su peor versión, estuvo irreconocible y esta derrota pone en peligro su pase a la final nacional de manera directa. Comizzo no supo plantear su estrategia, y los cambios no le funcionaron. De seguir así, ser campeón parece imposible.

En la primera parte, la ‘U’ fue amplio dominador del juego, pero no tuvo efectividad. Pese a tener a Dos Santos, Hohberg y Quintero, quien falló la ocasión más porque su disparo pasó poco desviado, el cuadro crema no pudo romper el cerrojo de Stein que se plantó con cinco hombres atrás, y Grados estuvo atentó en casi todas las jugadas.

Los norteños apelaron al juego de Manicero y Mejía, quien fue de lo mejor, pero generaron a duras penas un par de ocasiones que causó susto en el arco de Carvallo. La defensa de la ‘U’ estuvo muy imprecisa, no mostró esa agresividad de la fecha pasada, se siente la ausencia de Alonso. Corzo dando su mejor esfuerzo por el sector izquierdo que no es su fuerte. A poco del acabar los primeros 45′, Quina anotó de cabeza tras un tiro libre, pero el juez asistente anuló su conquista por posición ilícita. Comizzo impaciente en el banco, no podía creer que su equipo no haya podido superar al rival.

‘U’ irreconocible

Para la segunda parte, Stein sabía que no podía cometer errores y espero encontrar mal parada a la ‘U’. Y así fue, porque a los 51’, la defensa crema cometió un error, Parra tomo un balón que parecía no llevar peligro y sacó un centro al área, donde apareció Medrano que saltó entres los defensores y puso de cabeza el 1-0.

En adelante, Stein empezó a tomar protagonismo y tuvo mejor el balón. La ‘U’ sintió el golpe, pues dejó que el rival le llegue hasta en tres ocasiones claras, y Carvallo tuvo que ser exigido.

Stein mejor en el campo, tuvo que sacar a sus mejores hombres como Manicero, Mejía y Parra, pues la ida era cuidar ese 1-0. Comizzo por desesperación mandó a Santillán, Guarderas, Succar y Urruti, pero todos entraron desordenados, pues cumplieron roles que nunca antes se le había visto.

Con la ‘U’ metido del todo en el ataque, Stein buscó volver agarrarlo mal parado. Y a los 93’, cuando todo parecía liquidado, Rostaing sacó velocidad por derecha, se apoyó con Gonzales-Vigil que le pegó fuerte y rebotó en el palo, pero el balón le quedó a Jeremy, quien marcó el 2-0.

Los últimos segundos, la ‘U’ sin ideas y ya sin ganas, Stein solo esperó el pitazo final para celebrar un triunfo que lo mete otra vez en la pelea por no irse a la Liga 2.

UNIVERSITARIO 0

José Carvallo

—

Diego Chávez

Junior Morales

Nelinho Quina

Aldo Corzo

—

Gerson Barreto

Jesús Barco

Donald Millán

Alberto Quintero

Alejandro Hohberg

—

Jonathan Dos Santos

——————————

DT: Ángel Comizzo

—————————

CARLOS STEIN 2

Carlos Grados

—

Jeremy Rostaing

Jorge Taboada

Camilo Jiménez

Janeiler Rivas

Ayrthon Quintana

—

Cristian Mejía

Josimar Vargas

Diego Manicero

—

Álvaro Medrano

Facundo Parra

———————–

DT: Daniel Valderrama

——————————

ÁRBITRO: Jesús Cartagena

LÍNEAS: Stephen Atoche – Francisco Ziani

CUARTO: Alejandro Villanueva

GOLES: Álvaro Medrano 51’, Jeremy Rostaing 90+3’ (CS)

CAMBIOS: Iván Santillán x Diego Chávez, Alexander Succar x Alberto Quintero, Rafael Guarderas x Jesús Barco, Luis Urruti x Donald Millán (U). Aurelio Gonzales-Vigil x Diego Manicero, Yoffré Vásquez x Facundo Parra, Mario Soto x Cristian Mejía, Aryan Romaní x Álvaro Medrano (CS)

TA: Jesús Barco, Junior Morales, Nelinho Quina (U). Camilo Jiménez, Carlos Grados (CS)

ESTADIO: Alberto Gallardo – SM Porres