Yotún sobre Sporting Cristal: “estoy muy feliz de pertenecer a este club”

Tras confirmarse su renovación, Yoshimar Yotún tuvo una entrevista en Sporting Cristal, donde explicó los detalles de su continuidad.

Sporting Cristal renovó a Yoshimar Yotún por 2 temporadas más. Universitario de Deportes mostró su interés por el mediocampista de 33 años, a través del administrador, Jean Ferrari. No obstante, Yoshimar Yotún decidió continuar en el club celeste. Tras la confirmación de su continuidad en la institución bajopontina, Yotún tuvo una entrevista en el canal de Youtube, Cristal TV.

Yoshimar Yotún comentó sobre los rumores de su salida de Sporting Cristal:

“Estoy muy bien y feliz de estar acá. Primero de conversar un poco de toda esta ‘novela’ y de todo lo que ha pasado con mi nombre. Pero, yo estoy muy feliz de pertenecer a este club y de seguir jugando donde prometí que nunca me iba a ir”.

Lee:

“Ha sido una semana dura. Desde que yo estaba en la selección, disputando los partidos de las Eliminatorias, donde todo esto se dio y fui tendencia. Yo estaba enfocado en la Selección, pero cuando terminó igual se seguía hablando. Yo siempre me mantuve callado porque tengo contrato con Sporting Cristal. Creo que no era momento de hablar ni nada. Lo manejé con respeto para los involucrados”.

Asimismo, admitió el deseo de ser leyenda de Sporting Cristal:

“Yo soy de Cristal, soy de la casa, me quiero quedar acá. Yo quiero ser el ídolo de Cristal y que una tribuna del Gallardo lleve mi nombre. Me estoy visualizando, no es fácil estar ahí, trabajo para eso. También trabajo para ayudar al grupo y para que el club siga llenando su vitrina de títulos. Soy un apasionado del fútbol, pero también me apasiona Cristal.”

Puedes leer también: ¡No se va! Yoshimar Yotún se queda en Sporting Cristal hasta 2026