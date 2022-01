Yuriel Celi: “Me siento más maduro”

Yuriel Celi, jugador de Carlos Mannucci, habló sobre su llegada al club trujillano y reveló que desea hacer las cosas bien en el ‘Tricolor’.

Yuriel Celi es sin duda uno de los mejores prospectos que tiene el fútbol peruano, pero sus últimas faltas disciplinarias lo han hecho perder el rumbo. El actual jugador de Carlos A. Mannucci brindó una entrevista en donde confesó que se siente más maduro y con ganas de hacer bien las cosas en Trujillo.

El futbolista de 19 años habló sobre su llegada a Mannucci: “Varios compañeros me dijeron que el grupo de Mannucci es bueno y unido. También me comentaron que el entrenador trabajaba muy bien. He confirmado ambas cosas y eso me hace sentir que he tomado una buena decisión y lo voy a demostrar en la cancha”.

El atacante ‘tricolor’ también se pronunció sobre el tema de disciplina: “Pienso que, de toda situación sea buena o mala, hay que sacar un aprendizaje. He aprendido de mis errores y aciertos. Tengo mis objetivos claros y nada me va a alejar de mis objetivos. Hoy me siento más maduro y con ganas de hacer bien las cosas. Estoy agradecido por la confianza del club y especialmente del entrenador”, declaró en Radio Ovación.

Por último, ex jugador de AD Cantolao se refirió a su pase frustrado a Racing de Argentina: “Se manejaron bien las cosas con Cantolao, pero al final el tema no se pudo cerrar. Se especuló mucho sobre las razones por las que el tema no llegó a buen puerto, la mayoría completamente falsas. Esos detalles son confidenciales y quedarán en mí para toda la vida. Aprendí mucho también de esa experiencia”, finalizó.